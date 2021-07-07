شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات السعودية والإمارات بجلسة الأربعاء.. وصعود الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.12% خاسرًا 12.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10958.55 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، للجلسة الثامنة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.08 نقطة، ونزل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.22% خاسرًا 15.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6969.643 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم عند مستوى 1.197 تريليون درهم، فيما ارتفعت بورصتي الكويت والبحرين.

بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.12% خاسرًا 12.66 نقطة ليغلق عند مستوى 10958.55 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% رابحًا 99.32 نقطة ليغلق عند مستوى 23038.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 277 مليون سهم بقيمة 10.6 مليار ريال.

هبط 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 1.42%، أعقبه قطاعي الخدمات التجارية والمهنية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.86%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.77%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.66%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.34%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.23%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات والخدمات التقنية بنسبة 2.36%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.33%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.71%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.30%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.05%.

وقفز 60 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العمران" بنسبة 9.88%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 7.37%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 5.12%، وتراجع 127 سهمًا على رأسها سهم "الخريف" بنسبة 2.87%، ثم سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 2.82%، ثم سهم "الأهلي ريت1" بنسبة 2.72%، فيما تصدر سهم "متطورة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 422.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثامنة على التوالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.61 نقطة ليغلق عند مستوى 2782.08 نقطة، وبلغ حجم التداول 74.1 مليون سهم محققة ما قيمته 137.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1779 صفقة لعدد 31 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 1.58%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.42%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.21%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.89%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.13%.

وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الأربعاء، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.25%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.29%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم شركة المزايا القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 9.69%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 12.7 مليون ورقة بقيمة 51.5 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 2.18%.

بورصة أبو ظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.22% خاسرًا 15.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6969.643 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار درهم عند مستوى 1.197 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 173.4 مليون سهم، بقيمة 1.2 مليار درهم، عبر تنفيذ 4708 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.42%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.04%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 1.48%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.

وارتفع 15 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الوطنية للتكافل" بنسبة 13.86%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 7.69%، ثم سهم " شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 7.45%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 9.53%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 7.88%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الانشائية" بنسبة 7.61%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 344.8 مليون درهم.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.62% رابحًا 39.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6388.08 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحًا 26.61 نقطة ليغلق عند مستوى 6934.50 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.33% رابحًا 69.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5325.05 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 2.19% رابحًا 119.73 نقطة ليغلق عند مستوى 5586.40 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 165.8 مليون سهم بقيمة 31.7 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8211 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.95%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.86%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.68%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.21%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.26% رابحًا 4.09 نقطة ليغلق عند مستوى 1577.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.3 مليون سهم بقيمة 836.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 14.14% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.63% مدفوعًا بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.41%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.26%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.2%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.02% مدفوعًا بصعود سهما مجموعة البركة المصرية، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.84%، 1.49%، على التوالي، وصعد شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 3.61% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.33%، وهبط سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%.