شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل خسائره مع إعلان الإمارات عن نيتها زيادة الإنتاج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وزاد الخام من خسائره في ظل الجدل داخل أروقة "أوبك بلس" بشأن خطة الإمارات لزيادة الإنتاج.



وتم إلغاء اجتماع "أوبك بلس" مؤخراً بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بين الأعضاء الرئيسيين بشأن سياسة الإنتاج.



ونقلت "رويترز" عن مصادر قولها إن الإمارات تنوي المضي قدما في زيادة إنتاجها النفطي وترفض مقترحا منفصلا بتمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2022 بعد انتهاء مهلة أبريل/نيسان المقبل.



وعلق البيت الأبيض على هذا الجدل قائلا إنه يراقب عن كثب المحادثات داخل "أوبك" وحث الإمارات والسعودية على الانخراط في مباحثات بناءة من أجل التواصل إلى صيغة تفاهم.



وكان هناك اقتراح تدعمه المملكة يقضي بخفض الإنتاج من مستويات أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، لكن الإمارات تريد السماح بضخ المزيد من النفط مع الأخذ في الاعتبار أن مستوى إنتاجها استقر في أبريل/نيسان عام 2020 عند 3.841 مليون برميل يوميا مقابل 3.16 مليون برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.



وترفض السعودية وروسيا المقترح الإماراتي بزيادة الإنتاج الأمر الذي تسبب في إلغاء الاجتماع يوم الجمعة الماضية ثم إلغاءه مجددا يوم الإثنين الماضي.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس/آب بحلول الساعة 15:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 71.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 74.8 دولار وأقل سعر عند 71.07 دولار.



وهبطت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 2% إلى 73.1 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 75.9 دولار وأقل سعر عند 72.6 دولار.