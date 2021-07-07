شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النيكل توسع مكاسبها أعلى مستوى 18 ألف دولار للطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع المعدن الصناعي مكاسبه في ظل التوقعات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد العالمي.



وانتعشت أسعار النيكل أيضا في ظل التفاؤل المستمر إزاء قوة الطلب على المعادن الصناعية لا سيما مع استمرار تعافي الاقتصادات العالمية على رأسها الاقتصاد الأمريكي.



كما يتلقى المعدن دعما من الطلب عليه من جانب شركات السيارات الكهربائية والتي ترى في النيكل إمكانات واعدة لصناعة البطاريات.



وتتجه أنظار الأسواق ف وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكشف عن محضر اجتماعه المنعقد في الشهر الماضي، والذي توقع من خلاله رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 14:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 18560 دولار للطن.