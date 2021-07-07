شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأمريكية مع انتظار محضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في انتظار صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



وتتجه أنظار الأسواق في وقت لاحق اليوم نحو البنك المركزي الأمريكي الذي سيكشف عن محضر اجتماعه المنعقد في الشهر الماضي، والذي توقع من خلاله رفع معدل الفائدة مرتين خلال عام 2023.



يأتي ذلك عقب صدور بيانات بيانات حكومية صادرة من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة الماضية كشفت من خلالها عن أن الاقتصاد أضاف 850 ألف وظيفة خلال يونيو/حزيران بينما أشارت التوقعات إلى إضافة 706 آلاف وظيفة.



وتتواصل الجهود في أمريكا وحول العالم من أجل مكافحة فيروس كورونا والسيطرة على تفشيه لاسيما بعد إعلان المملكة المتحدة أمس عن خطتها لإلغاء القيود المرتبطة بالجائحة تماما.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:076 بتوقيت جرينتش عند 34576 نقطة، وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 4346 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 14666 نقطة.