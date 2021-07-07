شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي السعودي وجامعة الملك عبد العزيز يوقعان اتفاقية إدارة الصندوق الاستثماري "مبين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية مستشار خام الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة

بهدف تنمية الأصول الموقوفة للصندوق واستثمارها

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل - مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والرئيس الفخري لوقف لغة القرآن الكريم، وقّع البنك الأهلي السعودي وجامعة الملك عبدالعزيز اتفاقية إدارة صندوق وقف لغة القرآن الاستثماري "مبين" التي تهدف إلي تنمية الأصول الموقوفة للصندوق و استثمارها بما يحقق الاستدامة المالية لمشاريع لغة القرآن.

جاء ذلك خلال حفل وضع حجر الأساس لمشروع مبني وقف لغة القرآن الكريم الاستثماري وإطلاق الصندوق الوقفي بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز بجده الذي عقد اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو2021م.

ووقع الاتفاقية من جانب الجامعة معالي الدكتور عبد الرحمن اليوبي رئيس جامعة الملك عبد العزيز، رئيس مجلس نظارة وقف لغة القرآن، ومن جانب البنك الأهلي السعودي الأستاذ ماجد الغامدي الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد، بحضور كلٍ من رئيس مجموعة إدارة الثروات الأستاذ عادل الميمان، ورئيس إدارة المصرفية الخاصة الأستاذ سيف صلاح الدين وعدد من المسؤولين لدى الجانبين.

ومن جهته قال الدكتور عبدالرحمن اليوبي، أن اختيار البنك الأهلي السعودي ممثلا في إدارة المصرفية الخاصة لإدارة أصول صندوق الوقف الاستثماري، يأتي إيماناً من القائمين على الوقف بدور البنك الأهلي السعودي الرائد في مجال إدارة الأصول وما يمتلكه البنك من خبرات وامكانيات. وأوضح أن إدارة البنك الأهلي للصندوق ستساعد في تعزيز الموارد المالية الذاتية وتنمية عوائد أصول الصندوق بما يدعم استدامة أعمال الوقف، مؤكداً ثقته بالبنك الأهلي السعودي وبقدراته على المساهمة الفاعلة في الوصول إلى مستهدفات الصندوق.

وثمن الرئيس التنفيذي لمصرفية الأفراد الأستاذ ماجد الغامدي ثقة مجلس نظارة وقف لغة القرآن الكريم باختيار البنك الأهلي السعودي لإدارة هذا الصندوق الوقفي الاستثماري، وتمكين الوقف من تحقيق مستهدفاته التنموية والثقافية الطموحة وتحقيق الاستدامة المالية لمشاريعه، استناداً إلى ما يتمتع به البنك الأهلي السعودي من إمكانيات وخبرات ريادية، يتم توظيفها لتحقيق تطلعات عملائه.

والجدير بالذكر أن صندوق وقف لغة القرآن الاستثماري يعد صندوق استثماري وقفي مفتوح، توقف عوائده لصالح لغة القرآن الكريم بجامعة الملك عبدالعزيز، ويهدف إلى تعزيز الدور التنموي لتعزيز الدور التنموي للأوقاف الخاصة عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق التي تشمل النقد والأوراق المالية والعقارات واستثمارها بما يحقق جودة مخرجات وقف لغة القرآن ويعود بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف.

كما تتمثل أهداف الصندوق في دعم برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ودعم الأبحاث العلمية وانشطة البحث للغوي، ودعم الموهوبين والمبدعين، إلى جانب استثمار التقنية وتوظيفها في خدمة اللغة العربية.