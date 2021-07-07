شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 2000 جهاز كهربائي بمنزل تديره عمالة مجهولة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - داهمت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ، منزلًا شعبيًّا في حي البغدادية تستغله عمالة مخالفة لإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية ، وصودر 2800 من الأدوات المستخدمة بالموقع.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس ، أنه جرى مداهمة منزل شعبي مخالف استغلته العمالة المخالفة لممارسة نشاطها بـإعادة تصنيع الأجهزة الكهربائية وتسويقها للبيع في الأسواق الشعبية ، مبينًا تسليم بلدية البلد 2200 من مفاتيح أجهزة التكيف ، إلى جانب 600 من الأدوات الأخرى.

وأكد "الدقس" أن الأمانة مستمرة في رصد المخالفات بجميع أنواعها ومن ضمنها المنشآت التجارية وتشديد الرقابة عليها.