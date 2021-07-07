شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ندوات للقطاع السياحي للتعريف بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر
ويحاضر في الندوة الأولى كل من الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، ويتم خلال الندوة تقديم شرح وافي لكل ما يخص منظومة الفاتورة الالكترونية والإجابة علي أسئلة الحضور حولها.
وأكد أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تلك الندوات تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد ووزارة المالية وأيضًا مصلحة الضرائب موضحا أن هذا التعاون أثمر الكثير من القرارات الداعمة لقطاع السياحة خاصة بعد قرار وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وكافة أجهزتها وهيئاتها مع ممثلين الاتحاد والغرف السياحية.
وأضاف أن تلك اللجنة ساهمت كثيرا في حل الكثير من مشاكل القطاع وأن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم آليات الدخول إلى عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي الذي تتبناه الدولة حاليا وكان لابد أن يقوم الاتحاد بعقد ندوة تعريفية للقطاع السياحي بالمنظومة الجديدة حتي يتم تطبيقها دون أية مشاكل.