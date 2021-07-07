شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ندوات للقطاع السياحي للتعريف بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الأيام المقبلة عقد 3 ندوات متتالية للقطاع السياحي للتعريف بآليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتعريف بتلك المنظومة بشكل كامل ومفصل استعدادا لتطبيقها والتعامل من خلالها بالمشروعات السياحية المختلفة.

وتقام الندوات بالتعاون والتنسيق ما بين مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية ويتم عقدها إلكترونيا في ظل استمرار الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ، حيث تقام الندوة الأولى يوم الإثنين المقبل وتخصص لقطاع شركات السياحة على أن تليها الندوة الثانية وتخصص لقطاع الفنادق ثم الثالثة لباقي قطاعات المشروعات والأنشطة السياحية.

ويحاضر في الندوة الأولى كل من الدكتور السيد محمود صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد كشك مدير الفحص بمركز كبار الممولين ومحسن الجيار مدير إدارة مساعدة المسجلين بمنطقة غرب القناة، ويتم خلال الندوة تقديم شرح وافي لكل ما يخص منظومة الفاتورة الالكترونية والإجابة علي أسئلة الحضور حولها.

وأكد أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية أن تلك الندوات تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الاتحاد ووزارة المالية وأيضًا مصلحة الضرائب موضحا أن هذا التعاون أثمر الكثير من القرارات الداعمة لقطاع السياحة خاصة بعد قرار وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة وكافة أجهزتها وهيئاتها مع ممثلين الاتحاد والغرف السياحية.

وأضاف أن تلك اللجنة ساهمت كثيرا في حل الكثير من مشاكل القطاع وأن الفاتورة الإلكترونية أحد أهم آليات الدخول إلى عصر الرقمنة والتطور التكنولوجي الذي تتبناه الدولة حاليا وكان لابد أن يقوم الاتحاد بعقد ندوة تعريفية للقطاع السياحي بالمنظومة الجديدة حتي يتم تطبيقها دون أية مشاكل.