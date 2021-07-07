شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم 7 يوليو 2021 فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 7-7-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.43 ريال سعودى، فيما سجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالي 2.82 ريال سعودي.

وفى سياق متصل تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنوك "المركزى المصرى، وبنك الأهلى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك "مصر" 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:دولار أمريكى (USD)3.75 ريال سعودى يورو (EUR)4.43 ريال سعودي جنيه استرليني (GBP)5.18 ريال سعودي دولار كندي (CAD)3.02 ريال سعودي دولار أسترالي (AUD)2.82 ريال سعودي . ين ياباني (JPY)0.03 ريال سعودي جنيه مصري (EGP)0.24 ريال سعودي درهم إماراتي (AED)1.02 ريال سعودي دينار بحريني (BHD)9.95 ريال سعودي دينار كويتي (KWD)12.46 ريال سعودي

أما أسعار الذهب فى السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 217.90 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 217.90 ريال بما يعادل 58.12$ سعر الذهب عيار 22بنحو 199.74 ريال بما يعادل 53.28$ سعر الذهب عيار 21بنحو 190.67 ريال بما يعادل 50.86$ سعر الذهب عيار 18بنحو 163.43 ريال بما يعادل 43.59$ سعر الذهب عيار 14بنحو 127.11 ريال بما يعادل 33.90$ سعر الذهب عيار 12بنحو 108.95 ريال بما يعادل 29.06$ سعر أوقية الذهببنحو 6,777 ريال بما يعادل 1,808$ سعر جنيه الذهببنحو 1,525 ريال بما يعادل 406.87$ سعر كيلو الذهببنحو 217,901 ريال بما يعادل 58,122$