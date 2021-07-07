شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء الموافق 7-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنوك "المركزى المصرى، وبنك الأهلى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك "مصر" 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.

وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 48.40 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.92 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.25 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.27 جنيه. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى4.22 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.