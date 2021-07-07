شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 663.982 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 10277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2145 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 12705 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 4012 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.13% ليغلق عند مستوى 2341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 3284 نقطة.