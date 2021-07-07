شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 7-7-2021، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "الإسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.45 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 جنيه للشراء، و18.68جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى4.17 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.18 جنيه.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.11 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.07 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر4.15 جنيه للشراء.

4.23 جنيه للبيع.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى4.09 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس4.15 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع.