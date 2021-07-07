شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 48.40 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.92 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.88 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

وفى سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية ليسجل فى البنك الأهلى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فى حين تباين سعره فى "الإسكندرية" ليسجل 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى51.88 جنيه للشراء.

52.34 جنيه للبيع.

52.21 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 52.20 جنيه. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.16 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.16 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.16 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 49.15 جنيه.

52.21 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس51.92 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

52.34 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.40 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.08 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.51 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.