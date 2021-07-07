شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة.. استقرار أسعار جميع الأصناف قبل العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن جميع أصناف الخضروات تشهد استقرارا بالسوق قبل عيد الأضحى في ظل زيادة المعروض، مشيرا إلى أن الأسعار لم تتأثر بارتفاع درجات الحرارة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارا اليوم، مؤكدا أنه حتى الآن لم تتأثر أسعار جميع الأصناف من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الماضية.

وأوضح النجيب في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الطماطم تراوحت بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، والقلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، وسعر الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار الثوم 17-27 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب أن أسعار البطاطس بين 3-5 جنيهات، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، أسعار تتراوح الفاصوليا بين 4-5 جنيهات للكيلو، وسعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.