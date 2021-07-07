شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السوق المصري إذ تسجل 788 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصري خلال الساعات القادمة، خاصة أن الذهب قد تراجع في ختام تداولات أمس بنفس القيمة.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1806 دولار.

وينتظر السوق للمعادن الثمينة عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء 7 يونيو 2021، منها إعلان التوقعات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبى ومؤشر مديرى المشتريات الكندى من جامعة أيفى ومسح فرص العمل ودوران العمالة فى الولايات المتحدة ومحضر اجتماع لجنة الفيدرالى.

الأحداث الاقتصادية التى يترقبها السوق اليوم لعل أبرزها التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبى سيكون لها تأثير مباشر على تداولات الذهب، خاصة إذا جاءت البيانات سلبية أو أقل من المتوقع، وهو ما يعنى إمكانية حدوث ارتفاع جديد للذهب فى البورصات العالمية ومن ثم فى السوق المصرى.

سعر الذهب فى مصر يقترب من مستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسط توقعات بإمكانية وصول الجرام لسعر 800 جنيها بدون إضافة سعر المصنعية، في حالة استمرار الصعود لسعر الذهب عالمياً.