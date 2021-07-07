شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع قبل محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، يأتي هذا التراجع تحت ضغط هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى فى خمسة أشهر ، قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة شديدة الوضوح حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 0.1 % إلى مستوى 92.44 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.52 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.60 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة فى أوروبا ،الأمر الذي نشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.5% ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.33% ، الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى أسواق المال العالمية.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ،والذي من المنتظر أن يوفر أدلة شديدة الوضوح حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع 15-16 حزيران/يونيو الماضي ، حرك المركزي الأمريكي توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،ورفع توقعات التضخم والنمو فى الولايات المتحدة ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ، وأكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.