منتجات تداول تستحق متابعتها باهتمام

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصبح تنويع المحفظة الاستثمارية مسألة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه الأوقات التي تتسم بالغموض والضبابية. ففي حين ما يزال العالم يصارع جائحة كوفيد-19، ما تزال الأسواق المالية معتمدة على سياسات نقدية ومالية وضعتها الحكومات خصيصًا بهدف التقليل من آثار هذه الجائحة. ويمكن أن يؤدي تنويع المحفظة الاستثمارية بين فئات الأصول المختلفة لمساعدة المتداولين في إدارة المخاطر والتقليل من تأثر النتائج الكلية لتداولهم بالتقلبات في تحركات أسعار أصل معين.

ومع ذلك، فالإفراط في التنوع يؤدي لحدوث كارثة أيضًا. ويجب عليك اختيار الأصول بناء على درجة تحملك للمخاطر، ورأس مال التداول الذي تستثمره، واستراتيجياتك، و ومعرفتك وظروف السوق الحالية.

تقدم BDSwiss أكثر من 250 زوجًا من أزواج العملات بالإضافة إلى عقود الفروقات على الأسهم والمعادن والمؤشرات والسلع الأساسية لاختيار ما تفضله من بينها. لننظر الآن إلى بعض الأصول الشهيرة ذات الشعبية الجارفة التي تستحق التفكير في التداول عليها في ظل المناخ الاقتصادي الحالي.

ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي ( EUR/ USD )

توفرسوق الفوركس الكثير من فرص التداول التي تظهر نتيجة التطورات الجيوسياسية وسياسات البنوك المركزية والإجراءات التي تتخذها مختلف الحكومات كرد فعل تجاه الوباء. ومن الأصول التي ينبغي الاهتمام بمتابعتها في الوقت الحالي اليورو الآخذ في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي.

فنظرًا لأن البنك المركزي الأمريكي وضع مستوى مستهدف متوسط للتضخم في عام 2020، أدى هبوط الدولار الأمريكي إلى حدوث ارتفاع في اليورو. في شهر ديسمبر 2020، ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أكثر من عامين، مسجلاً 1.2177 دولار. وأدى ذلك إلى دفع البنك المركزي الأوروبي إلى الاهتمام اهتمامًا شديدًا بهذا الارتفاع، والذي يمكن أن يؤدي إلى انخفاض التضخم في القارة الأوروبية.

ويتوقع الكثير من المحللين أن يعاود الدولار الأمريكي الارتفاع نتيجة للتدابير التحفيزية الهائلة التي تتبناها حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن فضلاً عن السياسة النقدية التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي الأمريكي. ويمكن أيضًا أن يؤدي الانتعاش الاقتصادي العالمي إلى دفع المتداولين إلى التخلي عن الدولار الأمريكي، الذي يعتبر ملاذًا آمنًا، لمصلحة اليورو. وفي يوم 28 أبريل 2021، كان زوج اليورو/دولار يحوم حول أعلى مستوياته في شهرين، بسبب تسارع وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كوفيد-19 في أوروبا.

ويحتاج المتداولون لليورو متابعة عدد من العوامل خلال الفترة المقبلة، مثل ما يلي:

● عمليات توزيع لقاحات كوفيد-19 في أوروبا ومدى نجاحها

● نمو الناتج الإجمالي المحلي في منطقة اليورو للربع الأول والربع الثاني لعام 2021

● السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي وما إذا كان سيوافق على رفع سعر الفائدة نتيجة للانتعاش الاقتصادي السريع في الولايات المتحدة.

بعض الأزواج التقاطعية الأخرى لليورو والتي تمنح الكثير من فرص التداول، ويشمل ذلك ما يلي:

● زوج يورو/جنيه إسترليني (EUR/GBP): استفاد الجنيه الإسترليني من تلاشي التوترات بشأن البريكست (انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي) والاتفاق التجاري بين أوروبا وبريطانيا. وفي ظل أن الجنيه الإسترليني يتأهب لتسجيل مكاسب من التدفقات الدورية القوية للمحافظ الاستثمارية، فإن زوج يورو/جنيه إسترليني من الأزواج الجديرة بالمتابعة.

● زوج يورو/دولار أسترالي (EUR/AUD): شهدت أستراليا انتعاشًا اقتصاديًا أقوى من نظيره في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فالبنك المركزي الأسترالي لديه إمكانية لإجراء تعديلات على السياسة النقدية تفوق ما لدى البنك المركزي الأوروبي. وفضلاً عن ذلك، فالمخاوف من التضخم على الصعيد العالمي يمكن أن تؤدي لزيادة الاهتمام بعملات السلع مثل الدولار الأسترالي.

أفضل أسهم قطاع التكنولوجيا التي يجب متابعتها

شهدت أسهم قطاع التكنولوجيا ارتفاعًا صاروخيًا في عام 2020 نظرًا لأن عمليات الإغلاق التي حدثت بسبب جائحة كورونا قد أدت إلى زيادة انتشار الخدمات التكنولوجية. وعلى المدى الطويل، ينصح المحللون بالبحث عن الشركات التي ستواصل المحافظة على أهميتها بعد عودة الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا إلى طبيعتها. وفيما يلي بعض الشركات التكنولوجية التي نعتقد أنها مهيأة لأن تؤدي أداء حسنًا من حيث الأرباح:

● شركة فيسبوك (Facebook Inc).: ما تزال المنصة تربط بين الأصدقاء والعائلات حول العالم. وعلاوة على ذلك، فهذه الشركة التي تعتبر أحد عمالقة التواصل الاجتماعي في العالم تستفيد استفادة كبيرة من الإنفاق على الإعلانات، مما ساهم في نموها خلال الأزمة الاقتصادية. وأطلقت الشركة مؤخرًا ذراعها الجديد للتجارة الإلكترونية، وهو ما يبدو مبشرًا بالخير للشركة.

● شركة آبل (Apple Inc).: ما تزال هذه الشركة التكنولوجية العملاقة اسمًا يحظى بشعبية جارفة في أوساط الأسر، كما أن عروضها ما تزال تجذب العملاء. وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن عزمها تمويل استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 430 مليار دولار على مدار خمس سنوات.

● شركة أمازون (Amazon.com Inc): حققت منصة التجارة الإلكترونية هذه نجاحًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، ونحن نرى أنها ستظل علامة تجارية لا غنى عنها في المستقبل.

ومن بين الشركات الأخرى التي ينبغي متابعتها شركة مايكروسوفت (Microsoft Corp) وشركة ألفابيت (Alphabet Inc). وتشكل هذه الشركات الخمسة معًا نسبة 22% من القيمة السوقية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500. وعادة ما ترتفع أسهم قطاع التكنولوجيا في بيئة تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة. ومع ذلك، يحذر المحللون المستثمرين من ضرورة توخي الحذر بشأن عوامل المخاطرة مثل العوامل التالية:

● التقييمات المرتفعة

● ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في مناطق كثيرة من العالم، مثل الهند التي تعتبر سوقًا كبيرة لبعض هذه الشركات.

● مخاوف التضخم

أسهم أخرى يجب متابعتها باهتمام

أسهم قطاع البنية التحتية

في ظل الشعار الجديد لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "إعادة البناء بشكل أفضل" ومشروع القانون المقترح بتخصيص ميزانية مقدارها 1.7 تريليون دولار للبنية التحتية، يوجد سبب وجيه لنمو أسهم قطاع البنية التحتية. فيما يلي بعض الأسهم التي يجب الاهتمام بمتابعتها:

● شركة ثري إم (3M Co.)

● شركة كاتربيلر (Caterpillar Inc.)

أسهم القطاع المالي

مخاوف التضخم في الولايات المتحدة آخذة في الارتفاع بسبب المستويات غير المسبوقة للإنفاق التحفيزي الأمريكي والارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وصحيح أن البنك المركزي الأمريكي يعتزم تجاهل الارتفاع في معدل التضخم ولكن البنوك المركزية الأخرى ربما ترفع أسعار فائدتها. ويمكن أن يكون رفع أسعار الفائدة جيدًا لأسهم شركات القطاع المالي، لأن ذلك من شأنه خلق فرص لزيادة هامش الفائدة الصافي. وبالنسبة إلى شركات هذا القطاع، يمكنك الانتقال إلى أسواق أخرى مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

● بنك إتش إس بي سي (HSBC Holdings PLC)

● بنك باركليز ( Barclays PLC)

● دويتشه بنك (Deutsche Bank AG)

يمكن أن تكون السلع الأساسية خيارًا مناسبًا خلال فترات ارتفاع التضخم

في ظل ارتفاع توقعات التضخم، ربما ينظر المتداولون إلى تداول العملات بوصفه أمرًا غير جذاب بسبب انخفاض القوة الشرائية. وقد يدفعهم ذلك إلى الإقبال على الأصول الملموسة مثل السلع الأساسية.

وعادة ما ترتفع أسعار النفط بالتوازي مع ارتفاع التضخم. ويرجع ذلك إلى أن النفط من المكونات شديدة الأهمية للاقتصاد حيث تعتمد عليه أنشطة التصنيع والنقل. ومن ناحية أخرى، يعتبر الذهب وسيلة حماية للتحوط من التضخم، حيث تزيد قيمته مع انخفاض قوة الدولار الأمريكي الشرائية. تقول جولدمان ساكس إن سعر الذهب يمكن أن يصل إلى مستوى 2300 دولار للأوقية خلال عام 2021 نتيجة لزيادة الطلب على المعدن النفيس تأثرًا بارتفاع التضخم والغموض الاقتصادي.

العملات المشفرة كوسيلة للتحوط من التضخم

في حين أنه يتم مدح الذهب بصفته وسيلة للتحوط من التضخم، توصف عملة بيتكوين في كثير من الأحيان بوصفها ذهبًا رقميًا. ففي عام 2020، كان أداء بيتكوين أفضل 10 مرات من الذهب نتيجة لارتفاع الطلب بين المؤسسات المستثمرة والتي قامت بإنشاء محافظ استثمارية من العملات المشفرة من أجل مواجهة حالات الغموض الاقتصادي. وسجلت العملات المشفرة الأخرى، مثل إيثر، نموًا بنسبة 200% منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، نتيجة التحول الهيكلي في الشبكة نحو بروتوكول 2.0 والذي يتيح للمستثمرين ربح فوائد أيضًا.

وعادة ما تكون العملات المشفرة أكثر تقلبًا من الأصول التقليدية، ويجب على المتداولين الأخذ في حسبانهم هذا القدر المرتفع من التقلبات في السوق قبل الدخول في أي صفقة للعملات المشفرة. وتوفر BDSwiss منصة من أكثر منصات التداول تطورًا بالإضافة إلى تطبيق فريد من نوعه وسهل الاستخدام للتداول عبر الهاتف المحمول من أجل مساعدة المتداولين في متابعة الأسواق ووضع إستراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر أثناء تنقلهم من مكان لآخر. وتستطيع أن تتداول عقود الفروقات على أكثر من 20 زوجًا للعملات المشفرة فضلاً عن أصول أخرى من أجل استكمال استراتيجيتك الخاصة بتنويع المخاطر,

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المصادر:

● رويترز - البنك المركزي الأوروبي يتابع ارتفاع قيمة اليورو 'بكل دقة': كريستين لاجارد

● Trading Economics - سعر صرف اليورو/دولار - EUR/USD

● Pound Sterling Live - بنك أوف أمريكا يقول إن أيام تحقيق الجنيه الإسترليني لمكاسب سهلة قد ولت

● Markets Insider - جولدمان ساكس تقول إن الذهب سيرتفع بنسبة 22% العام المقبل مع استخدام المستثمرين الذهب للحماية من ارتفاع التضخم

● The Independent - محللو السوق يتوقعون أن تكون العملات المشفرة تمر بثالث أكبر ارتفاع في تاريخها

● Coinmarketcap - إيثيريوم