شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل قطاع التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع إقبال المستثمرين على المخاطرة فى ظل هبوط عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،ويقود الارتفاعات أسهم شركات التكنولوجيا.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.5% حتى الساعة 11:25 بتوقيت غرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 459.46 نقطة.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوياته فى ثلاثة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.5% ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند 1.33% ،الأمر الذي يعزز شهية المخاطرة فى معظم أسواق المال العالمية.

يأتي هذا التطور الهام فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور محضر الاجتماع الأخير للبنك الفيدرالي الاحتياطي فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المتوقع أن يوفر أدلة شديدة الوضوح حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تصدر قطاع التكنولوجيا ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5 % ، بفضل صعود مؤشر ناسداك فى وول ستريت لمستوى قياسي جديد.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الثامن جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات مستوى قياسي جديد عند 4,356.46 نقطة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.9% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4%.