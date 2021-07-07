شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب قرب ذروة 3 أسابيع قبل محضر مجلس الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها لليوم السادس على التوالي ، والتمسك بالتداول فوق الحاجز النفسي عند 1,800$ للأونصة ، بالقرب من أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفضل الهبوط الواسع فى عائد سندات الخزانة الأمريكية ،قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والذي من المتوقع أن يوفر المزيد من الأدلة الواضحة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,808.42$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,796.69$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,793.91$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى خامس مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1,814.99$ للأونصة ،مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن غير مدر للعائد.

انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 1.5% ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى خمسة أشهر عند معدل 1.33% ، الأمر الذي يخفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الثمين الغير مدر للعائد.

تأتي تلك التطورات فى سوق السندات الأمريكي ،قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،والذي من المنتظر أن يوفر أدلة شديدة الوضوح حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

وخلال اجتماع 15-16 حزيران/يونيو الماضي ، حرك المركزي الأمريكي توقعاته لأول زيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية بعد جائحة فيروس كورونا إلى عام 2023 ،وأشار إلى تحسن الوضع الصحي فى البلاد ،وأكد أن التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم يحدث بشكل أسرع إلى حد ما مما كان متوقعا.

أظهرت توقعات حزيران/يونيو ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى معدل 0.6% خلال عام 2023 ، بما يعني رفعها مرتين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام المذكور ،و كانت توقعات آذار/مارس الماضي قد سجلت معدل 0.1% ، وارتفع عدد أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين يتوقعون رفع الفائدة فى 2023 إلى 13 عضوا بالمقارنة مع 7 أعضاء خلال الاجتماع السابق.

ورفع الاحتياطي الاتحادي أيضا توقعات التضخم خلال العام الجاري إلى 3.4% من 2.4% خلال توقعات آذار/مارس الماضي ،وإلى 2.1% و 2.2% فى عامي 2023 و 2023 من معدل 1.8% متوسط التوقعات السابقة.

وبالنسبة للنمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة ،رفع المركزي الأمريكي توقعات النمو إلى 7% خلال العام الجاري من 6.5% خلال آذار/مارس الماضي ،وظل توقعات النمو فى عام 2023 دون أي تغيير عند 3.3% ، مع رفع توقعات النمو فى 2023 إلى 2.4 % من 2.2%.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 0.35 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 1,042.23 طن متري ، والذي يعد أدنى مستوى منذ 17 حزيران/يونيو الماضي.