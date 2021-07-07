شكرا لقرائتكم خبر عن تكوين تعلن الانتهاء الكامل من صفقة بيع حصص مع "جوفو للأقمسة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات عن اكتمال شروط تنفيذ صفقة بيع حصص مع شركة جوفو بالكامل بما في ذلك تسجيل نقل الحصص، وذلك بعد تعديل الهيكل القانوني الى شركة مختلطة الذي يتبعه الوفاء بالقيمة المالية للصفقة وفق شروط الاتفاقية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إلى سعر الصفقة المعلن سابقاً يعتمد على القيمة الإجمالية لكامل حصص شركة ساف بمبلغ 90 مليون دولار أمريكي بما يُعادل 337.5 مليون ريال سعودي.

هذا وسيتم احتساب الأثر المالي في القوائم لشركة تكوين كما في 31 يوليو 2021، بحيث يبلغ صافي التدفق النقدي ما مجموعة 304.7 مليون ريال سعودي من الصفقة ما بين قبض ثمن البيع البالغ 197.6 مليون ريال، واستعادة تمويل رأس المال العامل البالغ 107.1 مليون ريال سعودي.

هذا وتبلغ صافي المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بعد شطب جزء من الديون المستحقة لشركة تكوين حسب اتفاقية الشراء مبلغ 62.9 مليون ريال (صافي النتيجة في قائمة الدخل).

ونوهت تكوين إلى أنه سيتم استخدام المحصلات النقدية للصفقة في أغراض متعددة منها سداد مبكر لجزء من الدين والذي سينعكس على تخفيض مصروفات التمويل بالإضافة الى تمويل أغراض توسعات الشركة ومشاريعها وفق الميزانية التقديرية المعتمدة من مجلس الإدارة

يُذكر أن الشركة وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة المحدودة، في يونيو 2020، وذلك لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة "ساف" "إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين"، بمبلغ 307.5 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 2.2 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مُقابل خسائر بلغت 18.8 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول من العام 2021 إلى انخفاض تكلفة المبيعات، وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وانخفاض مصاريف التمويل وذلك بالرغم من زيادة مصروفات البيع والتسويق بسبب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض ايرادت المبيعات وزيادة نسبة تكلفة المبيعات.