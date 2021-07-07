شكرا لقرائتكم خبر عن عطاء تحصل على تسهيلات مصرفية بـ 2783 مليون ريال من بنك الرياض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 278.250 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم استخدام هذه التسهيلات في تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

وبحسب البيان، تم منح التسهيلات استنادا علي قوة المركز المالي للشركة مقابل سند لأمر، علماً بأن مدة التمويل 10 سنوات.

وتستهدف الشركة من التسهيلات تمويل احتياجات الشركة المستقبلية للمشاريع التوسعية وتمويل رأس المال العامل عند الحاجة.

تجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت تراجعاً في أرباحها بـ 61.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021، مُحققة صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 45.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.