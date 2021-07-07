شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أسعار البيع يقود أرباح "المتقدمة" للارتفاع 71% في الربع الثاني 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 71% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 265 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 155 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 284 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 152 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 72%، وارتفاع حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد بمبلغ 19 مليون ريال سعودي.

وارتفعت المبيعات إلى 769 مليون ريال خلال الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 519 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 436 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 259 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 104 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 36%، بالإضافة إلى زيادة حصة الارباح من الاستثمار في شركة اس كي ادفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 187%.