شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يسيطر عليه الاتجاه التصحيحي الهابط – تحليل – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيتي جروب (C) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.12% بما يعادل -2.20 نقطة ليستقر على سعر 68.21 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وبضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 68.50، ليستهدف مستوى الدعم 62.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط