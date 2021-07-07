شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يتعرض للضغط السلبي – تحليل – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك أوف أمريكا (BAC) انخفاضاً في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتكبد السهم خسائر بلغت نسبتها -2.62% بما يعادل -1.08 نقطة ليستقر السهم على سعر 40.07 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 40.77، ليستهدف مستوى الدعم 37.40.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط