شكرا لقرائتكم خبر عن بوينج يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة بوينج (BA) في آخر جلساته، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على كسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، وكان ذلك بالتزامن مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية على تداولات السهم القادمة، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.23% بما يعادل 54 سنت ليستقر على سعر 236.14 دولار، وقد جاء انخفاض السهم بالرغم من بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 243.95، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 220.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط