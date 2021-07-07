شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكان إنترناشيونال يستسلم للضغط السلبي – تحليل – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم أمريكان إنترناشيونال جروب (AIG) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليتكبد خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.00% بما يعادل -1.44 نقطة ليستقر على سعر 46.61 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، وتأُثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 48.88، ليستهدف مستوى الدعم المهم 44.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط