شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس وسط توقعات إيجابية – تحليل – 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.66% بما يعادل 76 سنت ليستقر السهم على سعر 115.73 دولار، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 112.25، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 118.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد