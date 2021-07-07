شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليار ريال إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 3 يوليو الحالي، ارتفعت بنسبة 28.6 %، مسجلة نحو 10.749 مليار ريال مقارنة بـ 8.357 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، بينما ارتفع عدد العمليات المنفذة بنسبة 18.3 % مسجلة 111.340 مليون عملية مقابل 94.112 مليون عملية.

وبحسب التقرير تصدّر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة القطاعات الأكثر في عمليات نقاط البيع بنحو 1.696 مليار ريال، مقابل 1.266 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 33.9 % في قيمة العمليات عن الأسبوع السابق له، فيما زاد عدد العمليات بنسبة 14.3 %، مسجلا 27.679 مليون عملية مقارنة بـ24.209 مليون عملية.

وجاء في المركز الثاني قطاع المطاعم والمقاهي بعمليات بلغت قيمتها 1.405 مليار ريال، مقابل 1.157 مليار ريال، مرتفعا 21.4 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 15 % مسجلة 31.111 مليون عملية مقارنة بـ 27.052 مليون عملية.

وجاء في المرتبة الثالثة، قطاع السلع والخدمات المتنوعة بقيمة عمليات بلغت 1.050 مليار ريال، مقارنة بـ777.151 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 35.2 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 872.587 مليون ريال، مقارنة بـ 598.036 مليون ريال مرتفعا بنسبة 45.9 % عن الأسبوع السابق عليه، فيما جاء خامسا قطاع الصحة بقيمة عمليات بلغت نحو 856.107 مليون ريال، مقارنة بـ673.534 مليون ريال، بارتفاع قدره 21.4 %.

ووفقًا للتقرير، جاءت مدينة الرياض في المرتبة الأولى لقيمة العمليات بنحو 3.208 مليار ريال، مقابل 2.602 مليار ريال مرتفعة 23.3 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.699 مليار ريال مقابل 1.356 مليار ريال، بزيادة 25.3 % %، بينما جاءت الدمام في المركز الثالث بقيمة عمليات بلغت 551.251 مليون ريال، مقارنة بـ441.126 مليون ريال، مرتفعة 25 % عن الأسبوع قبل الماضي، وفي المرتبة الرابعة جاءت المدينة المنورة بقيمة عمليات بلغت 393.341 مليون ريال، مقارنة بـ 291.334 مليون ريال، بزيادة 35 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 353.087 مليون ريال، مقارنة بـ292.242 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 20.8 %.