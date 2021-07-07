شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف مكاسبها فى انتظار المزيد من الوضوح حول اتفاق "أوبك بلس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح من أعلى مستوى فى عدة سنوات ،يأتي هذا الارتفاع مع انتظار المتعاملون المزيد من الوضوح حول مستقبل اتفاق "أوبك بلس" بعد انهيار المحادثات الخاصة بتحديد مستويات إنتاج آب/أغسطس وتمديد التخفيضات حتى نهاية العام المقبل.

ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 0.9% إلى مستوي 74.47$ ، من مستوى الافتتاح عند 73.78$، و سجل أدنى مستوي عند 73.18$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.1% إلى مستوي 75.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 74.74$ ، وسجل أدنى مستوي عند 74.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.3% ، فى أول خسارة فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بفعل تسارع عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى ست سنوات عند 76.95$ للبرميل.

وبالنسبة لخام برنت فقد انخفض بنسبة 2.8% ،بأكبر خسارة يومية منذ 13 أيار/مايو الماضي ، بعدما سجل مستوي 77.82$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبخلاف تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،انخفضت أسعار النفط بسبب تنامي مخاوف انهيار تحالف "أوبك بلس" الذي ساعد كثيرا فى إعادة التوازن إلى السوق.

لا تزال أزمة انهيار المحادثات بين أعضاء تحالف أوبك بلس تلقي بظلالها على أسواق المال العالمية ،خاصة أسواق الطاقة ،التي تنتظر بشغف وضوح الرؤية حول مستقبل اتفاق خفض الإنتاج العالمي.

قالت مصادر لوكالة "رويترز" أنه تم تأجيل اجتماع تحالف أوبك بلس الذي كان مقررا يوم الاثنين ،فيما لم يتم حتى الآن تحديد موعد جديد وسط خلاف سعودي إماراتي.

وأكدت المصادر المطلعة فى أوبك بلس أن التخفيضات الحالية فى الإنتاج مستمرة ،وأن الدول الموقعة على الاتفاق ملتزمة بتنفيذه.

ونشب الخلاف يوم الخميس الماضي عندما اعترضت الإمارات على خطة لزيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من آب/أغسطس إلى كانون الأول/ديسمبر 2021، وتمديد التخفيضات من نيسان/أبريل 2022 حتى كانون الأول/ديسمبر 2022.

التخفيضات الحالية لتحالف أوبك بلس قرابة 6 مليون برميل يوميا مقرر انتهائها فى نيسان/أبريل 2022 ،وكان هناك توافقا على زيادة الإنتاج بحوالي 400 ألف برميل يوميا حتى نهاية هذا العام ، بما يعني تقلص التخفيضات إلى 5.6 مليون برميل يوميا مع تمديدها إلى نهاية 2022.

كان الخلاف العام نادر الحدوث بين أعضاء التحالف ،لكن يبدوا أن تباعد المصالح الوطنية بشكل متزايد سوف يؤثر بلا أدنى شك على السياسة الإنتاجية لتحالف أوبك بلس ،وقد يؤدي فى نهاية الأمر إلى انهيار التحالف الذي ساعد كثيرا فى إعادة التوازن إلى السوق.

وقالت مصادر أن الإمارات لا تزال تتحفظ على مقترحات لتمديد الاتفاق الحالي بشأن قيود الإنتاج من تاريخ انتهائه فى نيسان/أبريل 2022 إلى نهاية العام المقبل ،وطالبت إجراء تعديل على خطة أساس الإنتاج المستخدمة فى حساب تخفيضات الإنتاج ،حيث ترغب البلاد فى زيادة إنتاجها النفطي بوتيرة أسرع عما كان متفقا عليه فى السابق.