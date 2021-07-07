شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية قوية ليبتعد عن مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% ويقترب من المقاومة المحورية 75.00، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الارتفاع وتخطي المستوى المذكور سيقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، بينما يحتاج السعر لكسر 73.30 لتأكيد امتداد الموجة التصحيحية الهابطة نحو 71.05 كهدف رئيسي تالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 75.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط