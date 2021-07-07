شكرا لقرائتكم خبر عن أنكوش أرورا رئيسا تنفيذيا "للمنصور للسيارات" خلفا للمهندس عادل خضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

30 عامًا من الخبرة في صناعة السيارات وسجل حافل بالإنجازات منذ التحاقه بالشركة في 2014

يمتلك رؤية شاملة في بناء العلامات التجارية وخدمات العملاء والمبيعات والتسويق

في إطار تغييرات تنظيمية، أعلنت شركة المنصور للسيارات عن اختيار السيد أنكوش أرورا، مدير العمليات بالشركة، كرئيسا تنفيذياً لشركة المنصور للسيارات، وذلك خلفا للمهندس عادل خضر الذي اختار التقاعد عن العمل بعد رحلة عطاء طويلة في خدمة شركة المنصور للسيارات استمرت لمدة 46 عاما، عمل منها 27 عاما كرئيس تنفيذي للشركة قدم فيها أعمال وجهود لا نظير لها ساهمت بشكل أساسي في الإبقاء على إسم المنصور عاليا، واستطاعت الشركة خلال فترة قيادته ان تكون على قدر عال من الاحترافية في الأعمال، موجهة نحو خدمة المجتمع والعملاء على حد سواء.

ويعتبر السيد أنكوش أرورا من خبراء السيارات ويتمتع بخبرة طويلة لأكثر من 30عاما في صناعة السيارات تشمل الجانب التجارى منها، واستراتيجية الشركات، والتخطيط الصناعي وغيرها، بالإضافة الى سابقة أعمال ممتدة في العديد من مناطق صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم.

انضم السيد أرورا إلى شركة المنصور للسيارات في يونيو 2014 كمدير عمليات المجموعة في مصر، وفي ظل قيادته توسعت أعمال منصور بشكل كبير خلال السنوات الأربعة الماضية واستطاع إضافة أعمال جديدة إلى المجموعة مثل انضمام شركة بيجو وشركة إم جي في مصر، وموتوسيكلات “هيرو" في أوغندا وتوسيع نطاق التوزيع في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتتضمن السيرة الذاتية لأنكوش قبل عمله في مصر، العمل مع شركة تاتا موتورز المحدودة في المقر الرئيسي في مومباي، الهند، ليكون صاحب مسؤولية مزدوجة فى منصب نائب الرئيس - رئيس إستراتيجية الشركات ورئيس قسم المبيعات والخدمات والتسويق لوحدة أعمال سيارات الركاب، وكان عضوا في اللجنة التنفيذية، بالاضافه الى عمله مع جنرال موتورز منذ عام 1997 ولمدة 18 عاما فى مجالات مختلفة فى كل من الهند وسنغافورة وشانغهاى وكوريا الجنوبية. وكانت آخر مهامه مع جنرال موتورز فى كوريا الجنوبية كنائب للرئيس - للمبيعات والخدمات والتسويق لكل من الاسواق المحلية وعمليات التصدير.

وكان لأرورا الفضل في إطلاق شيفروليه في كوريا في عام 2011 ووضع أسس قوية لنمو ونجاح العلامة التجارية الجديدة. فخلال فترة عمله في جينرال موتورز كوريا، نمت المبيعات الدولية لنظام CBU (السيارات المستوردة بالكامل (وCKD (التجميع من أجزاء مفككة بالكامل) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في عام 2012.

عمل أرورا أيضا كرئيس للعمليات التجارية لشركة (جنرال موتورز، الهند) وتحت قيادته وصلت المبيعات إلى ذروتها في عام 2010. في نفس العام، منحته Economic Times الهندية (أكبر صحيفة اقتصادية يومية في الهند) جائزة واحد من أفضل 100 من بناة العلامات التجارية في الهند، كما تولى رئاسة مركز بهوان للسيارات (تويوتا) لمدة ست سنوات وحصل على جائزة أفضل مسؤول مبيعات على مستوى العالم في عام 1992.

تخرج أرورا كمهندس ميكانيكا من معهد ثابار للهندسة والتكنولوجيا، باتيالا، الجامعة التقنية الرائدة في الهند وهو عضو في الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، وفي المجلس الاستشاري للمنتدى العالمي لتجزئة السيارات ومنظمة الروتاري الدولية