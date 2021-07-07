شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اللبنانية» تكرم نبيلة مكرم وتشيد بإنجازات ملف الهجرة في 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تكريماً وتقديراً لجهود الوزيرة في خدمة المصريين بالخارج، ودعم جهود الدولة المصرية لتحقيق إنجازات عديدة لملف الهجرة.

وجاء تكريم الوزيرة علي هامش مشاركتها في ندوة لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال "ELBA" حول "دور المهاجرين والمقيمين بالخارج في التنمية الاقتصادية" بمشاركة المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر بلبع عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام.

وحضر اللقاء السفير على الحلبى سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وأعضاء البعثة الدبلوماسية بالسفارة، والسفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية المصرية، وأعضاء مجلس الإدارة، علاء الزهيري الأمين العام للجمعية، والدكتورة زينب الغزالى رئيس لجنة المراة وعدنان شاتيلا وأحمد طيبة، وقيادات شركة أروب للتأمين مدحت صابرالعضو المنتدب ووائل شكري نائب العضو ولفيف من رجال الاعمال المصريين واللبنانيين و عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن ملف الهجرة شهد فى 6 سنوات الأخيرة إنجازات عديدة أحدثت تغييرات جذرية في أوضاع المصريين بالخارج، كما عكست مدى اهتمام القيادة السياسية بالمصريين بالخارج منذ عودة انطلاق الوزارة في سبتمبر 2015.

وأشاد فوزي، بجهود الوزيرة نبيلة مكرم فى العمل خلال السنوات الماضية علي تعزير ارتباط المصريين بالخارج بالوطن وتوفير الدعم والحماية وفى حل مشاكل المهاجرين والمغتربين من مختلف الفئات، فضلا عن إنشاء قنوات مستدامة لتفعيل مشاركة العلماء والاستفادة من العقول والكفاءات المهاجرة والحفاظ على الهوية المصرية لأبناء الجيل الثانى والثالث بالخارج ودمجهم في الحياة السياسية والاقتصادية.

وأضاف، نتطلع في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إلي مزيد من التعاون مع الدولة وتنسيق الجهود لتعريف المصريين بالخارج بالفرص الاستثمارية المتاحة في بلدهم وتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في السوق المصري.

ومن ناحيته، أكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مصر بقيادتها وشعبها أثبتت قدرتها على تخطي الصعاب، موجها التهنئة للمصريين بالخارج والداخل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه الدولة المصرية، مشيدا بالتجربة المصرية في مجال الهجرة وربط المصريين بالخارج بالوطن، وتوضيح الصورة الحقيقة لدى شبابنا في الخارج، وتوضيح حجم إنجازات الدولة المصرية.

وشدد "حدرج" على حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على التعاون والمشاركة في الدور المهم والحيوي لوزارة الهجرة، مؤكدا أن النموذج المصري في الإصلاح والتغيير نموذج ملهم‏، وأن وزارة الهجرة لها دور كبير في توضيح ما يحدث في مصر، وتعزيز مبدأ المواطنة لدى المصريين في الخارج، والإسهام في جذب الاستثمارات وتوضيح الصورة الحقيقية لمصر التي تعيش في أمن وأمان واستقرار.

ووجه نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، رسالة للشباب المصري والعربي في الخارج، قائلا «عليكم واجب وطني ودور حيوي في توجيه رؤوس الأموال إلى أوطانكم والترويج للفرص الاستثمارية لتصبحوا إضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع».

وقال عمر بلبع، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات والإعلام بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن السفيرة نبيلة مكرم نجحت في اجتذاب الخبرات المصرية بالخارج، مثمنا حرصها على التواصل المستمر على مدار الساعة مع مصريين، وتعريفهم بجهود الدولة المصرية، ما جعل لدينا جبهة قوية بالخارج للدفاع عن الدولة المصرية.

وأضاف بلبع،«دون مبالغه ومن متابعه الكثيرين لنشاط «النبيلة» كما أطلق عليها الكثيرون حيث تشعر وكأنها على تواصل يومى بكل فئات المصريين بالخارج وسفيرا للمصريين جميعاً دون تمييز، وذلك بدافع وطنى وإنسانى أولا وتمشيا مع توجيهات القيادة السياسية التى تعى تماماً حجم وقيمه المصرى والوقوف بجانبه في كل الأوقات».

ومن ناحيتها، ثمّنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، جهود المصريين بالخارج وإسهاماتهم في العديد من المشروعات الاستثمارية والاقتصادية، مثمنة حرص المصريين بالخارج على المشاركة في المبادرات الوطنية ومن أبرزها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرات تنمية الريف المصري للحد من الهجرة غير الشرعية، مضيفة أن المصريين بالخارج يدعمون وطنهم بشكل حقيقي؛ حيث تصدرت تحويلات المصريين بالخارج مصادر العملة الصعبة، حيث جاءت مصر في المرتبة الخامسة عالميا في تحويلات العاملين بالخارج.

واستعرضت وزيرة الهجرة ملفات الوزارة منذ قرار السيد الرئيس بعودتها في سبتمبر 2015؛ استجابة لنداءات المصريين بالخارج بعودة الوزارة المعنية بهم، بعد غياب دام 20 عاما، مؤكدة حرص القيادة السياسية على إشراك المصريين بالخارج في خطط التنمية لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والإسهام في حركة التنمية التي يشهدها الوطن، من خلال دفع الشراكات مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة هي الظهير الحكومي لوزارات الدولة وحلقة الوصل مع المصريين بالخارج، لحل مشكلاتهم وتلقي اقتراحاتهم، كما عرضت رحلة "مصر تستطيع" للاستفادة من علمائنا وخبرائنا بالخارج في المشاركة في المشروعات القومية والخطط الاستثمارية، التي أسهم فيها المستثمرون المصريون ورجال الأعمال المصريين بالخارج.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أن الوزارة حريصة على التعاون بين الدولة المصرية ومؤسسات القطاع الخاص؛ تحقيقا للأهداف الأممية بالتعاون وإتاحة الفرصة لتعظيم جهود التنمية، كما عرضت دور الوزراة في ربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج؛ لربطهم بهويتهم وتعريفهم بجهود قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في حماية الوطن، بمشاركة أبناء الشهداء لتعريف أطفالنا بما تقوم به الدولة المصرية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر حريصة على البعد الأفريقي، موضحة أن الوزارة أطلقت مبادرة "صوت مصر في أفريقيا" للاستفادة من الجاليات المصرية في أفريقيا، بجانب توفير البدائل الآمنة للهجرة غير الشرعية، وإطلاق المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف، وجهود الدولة المصرية في حملة "مراكب النجاة" للنهوض بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

واستعرضت وزيرة الهجرة جهود الوزارة ومبادراتها في تعزيز المواطنة وغرس قيم الانتماء لكافة الفئات والشرائح من الدارسين والباحثين والمستثمرين ورجال الأعمال وجميع العاملين بالخارج، وجهود المصريين بالخارج في التنمية التي تشهدها مصر في كافة المجالات.