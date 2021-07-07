شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 7-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفض سعر اليورو الأوروبي اليوم الأربعاء الموافق 7-7-2021 أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى، ليسجل فى البنك الأهلى 18.45 جنيه للشراء، و18.60جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 جنيه للشراء، و18.68جنيه للبيع، فيما سجل سعر اليورو فى بنك" مصرف أبو ظبى الإسلامى" 18.49 جنيه للشراء، و18.62جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل شهدت أسعار العملات اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والانخفاض خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث ارتفع سعر الدولار والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ18.45 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

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وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى18.51 جنيه للشراء.

18.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.45 جنيه للشراء مقابل سعره من قبل كان بـ 18.51 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء. 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 18.68 جنيه.سعر اليورو فى بنك مصر18.45 جنيه للشراء.

18.60 جنيه للبيع.

18.66 جنيه للبيع. سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 18.48 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى بنك البركة18.48 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

18.62 جنيه للبيع. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.47 جنيه للشراء. سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.47 جنيه للشراء.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.49 جنيه للشراء.

18.71 جنيه للبيع.