شكرا لقرائتكم خبر عن 16,1 % زيادة في عدد مشتركى الانترنت عن طريق ADSL فى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر
وبلغ عـدد مستخدمي الانترنـت عـن طــريق الهاتـف المحمـول 41,8 مليــون مستخدم في يونيو 2020 مقـابــل 36,5 مليـون مستخدم فـي يونيو 2019 بنسبة زيـادة قدرها 14,5%.
وبلغ عــدد مستخدمـي الانترنـت عـن طــريق USB Modem 2,2 مليــون مستخدم فــي يونيو 2020 مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22,5 %، وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خـط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها2.8%.
ثانياً: احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية:
السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها
وبلـغ عــدد السنترلات1553 سنترال عـام 2019 / 2020 مقــابل 1550 سنترال عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2%، وبلغت حمولــة السنترالات 22,8 مليون خط عـام 2019 / 2020 مقابــل 21,6 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,8%.
وبلغ عدد الخطوط الشغالــة 11,0 مليـون خط عـام 2019 / 2020 مقابل 9,7 مليون خط عـام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 14,4%.
توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:
بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 106,1 ألـف خـط عــام 2019 / 2020مقابـل 114.0ألـف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7,0 ٪، وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469,2 ألف خط عــام 2019/2020مقابل 514,6 ألف خط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8,8 ٪.
وبلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6,8 مليـــون خـط عــام 2019/2020 مقــابل 6,4 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,3٪.
وبلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 283 خط عام 2019 / 2020مقابل 275 خط عــام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.