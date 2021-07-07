شكرا لقرائتكم خبر عن 16,1 % زيادة في عدد مشتركى الانترنت عن طريق ADSL فى يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصـدر الجهــاز المركزي للتعبئــــة العــامــة والإحصاء اليـــوم النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عـام 2019 / 2020 وكان من أهـم مؤشراتهـا أن بلـغ عــدد مشتركـي الانترنت عـــن طــريق ADSL، نحو 8 ملايين مشترك فـي يونيو 2020 مقــابــل 6,9 مليــون مشترك في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها 16,1%.

وبلغ عـدد مستخدمي الانترنـت عـن طــريق الهاتـف المحمـول 41,8 مليــون مستخدم في يونيو 2020 مقـابــل 36,5 مليـون مستخدم فـي يونيو 2019 بنسبة زيـادة قدرها 14,5%.

وبلغ عــدد مستخدمـي الانترنـت عـن طــريق USB Modem 2,2 مليــون مستخدم فــي يونيو 2020 مقابل 2.9 مليون مستخدم في يونيو 2019 بنسبة انخفاض قدرها 22,5 %، وبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول 96.6 مليون خط في يونيو 2020 مقابل 94.0 مليون خـط في يونيو 2019 بنسبة زيادة قدرها2.8%.

ثانياً: احصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية:

السنترالات التليفونية وحمولتها والخطوط الشغالة بها

وبلـغ عــدد السنترلات1553 سنترال عـام 2019 / 2020 مقــابل 1550 سنترال عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.2%، وبلغت حمولــة السنترالات 22,8 مليون خط عـام 2019 / 2020 مقابــل 21,6 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,8%.

وبلغ عدد الخطوط الشغالــة 11,0 مليـون خط عـام 2019 / 2020 مقابل 9,7 مليون خط عـام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 14,4%.

توزيع الخطوط التليفونية الأوتوماتيكية:

بلــغ عدد الخطـوط التليفونيـة بالقطـاع الحكومــي 106,1 ألـف خـط عــام 2019 / 2020مقابـل 114.0ألـف خـط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 7,0 ٪، وبلـغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 469,2 ألف خط عــام 2019/2020مقابل 514,6 ألف خط عام 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 8,8 ٪.

وبلغ عــدد الخطـوط التليفونيـة بالمنـــازل 6,8 مليـــون خـط عــام 2019/2020 مقــابل 6,4 مليون خط عام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 5,3٪.

وبلغ متوسط عدد خطـــوط التليفونات المنزلية / ألف أسرة من السكان 283 خط عام 2019 / 2020مقابل 275 خط عــام 2018 / 2019 بنسبة زيادة قدرها 2.9 ٪.