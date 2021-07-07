شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تخفيف قيود فيروس كورونا الاتحاد الأوروبي يرفع توقعات النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إلى المزيد من الإيجابية فيما يتعلق بآفاق التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو ، بعد نجاح الحكومات الأوروبية فى التعامل مع جائحة فيروس كورونا وتخفيف قيود الإغلاق بعد التقدم المذهل فى التطعيم ضد العدوى.

تتوقع المؤسسة التي تتخذ من بروكسيل مقرا لها أن تنمو المنطقة المكونة من 19 دولة بمعدل 4.8% هذا العام ، بعدما توقعت فى أيار/مايو الماضي نمو بمعدل 4.3% ، وبالنسبة لعام 2022 تتوقع المفوضية نمو بمعدل 4.5% بالمقارنة بالتوقعات السابقة نمو بمعدل 4.4 %.