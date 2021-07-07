شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقبع عند أدنى مستوى فى 3 أشهر قبل صدور التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر المسجل خلال تعاملات الأمس ، مع تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، حيث من المتوقع أن يعزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي ، من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ،يأتي الهبوط فى مستويات اليورو قبل صدور التقرير الربع سنوي للاتحاد الأوروبي ،والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو لمدة عامين.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.25% إلى 1.1811$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1823$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1835$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1806$ ، بعد بيانات أظهرت تراجع تجاوز التوقعات لمستويات الثقة فى اقتصاد أوروبا وألمانيا خلال تموز/يوليو.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود مع تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،قبل صدور تفاصيل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم ،حيث من المتوقع أن تعزز احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

يترقب المستثمرين بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش ، صدور التقرير الربع السنوي للاتحاد الأوروبي ، والذي يتضمن التوقعات الاقتصادية فى منطقة اليورو لمدة عامين.