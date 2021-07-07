شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية ملحوظة ليخترق مستوى 75.30 ويحاول الثبات فوقه، مما يقدّم إشارات على محاولة السعر استعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، لنقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة للمستوى المذكور، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 76.70.

بالمقابل، الارتداد هبوطاً وكسر 74.70 سيضغط على السعر لاستئناف المسار التصحيحي الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 72.75.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 76.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي