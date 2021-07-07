شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الفضة بإيجابية ليخترق مستوى 26.25 ويحاول الثبات فوقه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد الاختراق سيوقف السيناريو السلبي المقترح صباحاً ويدفع السعر للتعافي من جديد والتوجه إلى 26.80 مبدئياً، بينما التداول دونه من جديد سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يستهدف مستوى 25.65 كمحطة تالية.

لذلك، نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 26.25 ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.60 والمقاومة 26.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي