شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-07-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج اليورو مقابل الدولار حول مقاومة القناة الهابطة منذ الصباح، ويبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1888، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.1780 ثم 1.1700 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1730 والمقاومة 1.1888

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط