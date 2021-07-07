شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع النفط مع إلغاء محادثات أوبك+ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء، متعافية من انخفاض حاد في الجلسة السابقة بعد إلغاء محادثات بين منتجي أوبك+، مما رفع احتمالات أن يتحول كبار مصدري الخام في العالم إلى رفع الإنتاج لاقتناص حصص سوقية.

وارتفع خام برنت 74 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة إلى 75.27 دولار للبرميل، وذلك بعد أن خسر أكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء. وارتفع الخام الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 74.25 دولار للبرميل بعد أن تراجع بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة.