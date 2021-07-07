شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 788جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ارتفاعا في السوق المصري بقيمة 5 جنيهات، وذلك على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً إلي مستويات 1806 دولار، الأمر الذي انعكس على سعر الذهب في مصر ليسجل 788 جنيها للجرام من عيار 21، مع توقعات بمزيد من التغير في سعر الذهب بالسوق المصرى خلال الساعات القادمة، خاصة أن الذهب قد تراجع في ختام تداولات أمس بنفس القيمة.





أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 18 يسجل 674 جنيها للجرام.

عيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 898 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.

أونصة الذهب 1806 دولار.

وينتظر سوق المعادن الثمينة عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء 7 يونيو 2021، منها إعلان التوقعات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبى ومؤشر مديرى المشتريات الكندى من جامعة أيفى ومسح فرص العمل ودوران العمالة فى الولايات المتحدة ومحضر اجتماع لجنة الفيدرالى.

الأحداث الاقتصادية التى يترقبها السوق اليوم لعل أبرزها التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبى سيكون لها تأثير مباشر على تداولات الذهب، خاصة إذا جاءت البيانات سلبية أو أقل من المتوقع، وهو ما يعنى إمكانية حدوث ارتفاع جديد للذهب فى البورصات العالمية ومن ثم فى السوق المصرى.

سعر الذهب فى مصر يقترب من مستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسط توقعات بإمكانية وصول الجرام لسعر 800 جنيه بدون إضافة سعر المصنعية، في حالة استمرار الصعود لسعر الذهب عالمياً.