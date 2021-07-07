شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى مصر اليوم 6-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء الموافق 7-7-2021، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى ما بين الاستقرار والانخفاض خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، حيث ارتفع سعر الدولار والدينار الكويتى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، لـ18.45 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.51 للشراء، 18.68 جنيه للبيع.

كما انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.53 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 21.60 جنيه للشراء، 21.83 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ارتفاعا ملحوظا اليوم ليسجل سعر العملة الأمريكية فى بنك الأهلي المصري لـ15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

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