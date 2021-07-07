شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه من المصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن أسعار مواد البناء تشهد استقرارا قبل أيام من عيد الأضحى المبارك وذلك بعد إعلان مصانع الحديد والأسمنت عن تثبيت الأسعار مع بداية شهر يوليو.

وتراوحت أسعار الحديد اليوم الأربعاء بين 14200- 14600 جنيه سعر المصنع، مضافا إليها 14% ضريبة قيمة مضافة، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن.

وبالنسبة لأصناف الأسمنت فسجلت استقرارا، حيث تراوح الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها للطن، استقر الأسمنت الأسود "البورتلاندي" بين 675-800 جنيه للطن سعر المصنع، ويتراوح السعر للمستهلك بين 750-850 جنيها للطن، سعر وسعر الأسمنت المخلوط يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن.