شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 7-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، ارتفاعا ملحوظا بمقدار "قرش لـ قرشين" اليوم الأربعاء7-7-2021 خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليرتفع سعر العملة الأمريكية فى بنك الأهلي المصري لـ15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.

ويرتفع أيضا بمقدار "قرشين" فى بنك "الإسكندرية" ليسجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.64جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.

15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.

سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.