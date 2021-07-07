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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 7-7-2021 والان مع تفاصيل الخبر
ويرتفع أيضا بمقدار "قرشين" فى بنك "الإسكندرية" ليسجل 15.63جنيه للشراء، 15.73جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.61جنيه للشراء، 15.71جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.64جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء بالبنوك.
ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.64 جنيه للشراء.
15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.
15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.71 جنيه.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.63 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.61 جنيه.
15.64 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.
15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه.
سعر الدولار فى بنك مصر15.62 جنيه للشراء.
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.65 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.