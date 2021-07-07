شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو بـ27 جنيها فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7-7-2021 استقرارا فى السوق المحلى حسبما أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية .

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء عند 27 جنيها للكيلو في المزرعة، وسجلت بين 30-32 جنيها للكيلو سعر المستهلك، َوبالنسبة للدواجن المجمدة سجلت الدجاجة وزن 1 كجم صافي بين 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند 40 جنيها، وأسعار الدواجن البلدى تتراوح بين 41-42 جنيها للكيلو في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو.

أما البيض فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة للبيض المزارع الأبيض بين 36-38 جنيها للكرتونة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة بين 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.