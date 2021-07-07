شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في مخالفة 13 شركة بالسعودية لنظام المنافسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الهيئة العامة للمنافسة السعودية على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق حول احتمال قيام 13 منشأة بمخالفة نظام المنافسة.

وأضافت الهيئة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بـ"تويتر"، أن المنشآت الخاضعة للتحقيق تعمل بقطاعات المقاولات والبيع بالتجزئة والمنصات الإلكترونية.

وأشارت الهيئة خلال اجتماع مجلس إدارتها الـ70، إلى الموافقة على دراسة طلبات التسوية مع 2 من المنشآت، فيما حفظ 18 شكوى واردة لعدم وجود مخالفة لنظام المنافسة.

وشملت قرارات مجلس الإدارة الموافقة على طلب تشكيل لجنة فنية لدراسة طلب الإعفاء المقدم من إحدى المنشآت لإعفائها من أحكام المادة السابعة من نظام المنافسة بشأن وجوب الإبلاغ عن عمليات التركز الاقتصادي.

ووافق مجلس إدارة الهيئة أيضا على المقترح الخاص بالإعفاء من إجراءات التقدم للإبلاغ عن التركزات الاقتصادية ذات الأثر التنموية لتشجيع ريادة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومؤخرا، قال رئيس وحدة فحص الاندماجات والاستحواذات في الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، طلال الحقيل، إن الهيئة سجلت أعلى معدل ارتفاع فصلي بطلبات التركز الاقتصادي بالربع الثاني من 2021.

وقال إن المنشآت التي تخضع للفحص من قبل الهيئة هي التي لديها أو نشاط أو استثمار أو مبيعات مباشرة في السوق السعودية يتم الإبلاغ عن هذه الصفقة إذ كانت مبيعاتها 100 مليون ريال فأكثر.

وأشار إلى أن الهيئة تدرس حاليا 14 طلبا للتركز الاقتصادي، لافتا إلى أن أعداد الطلبات في تزايد وتمثل الاستحواذات نسبة 86% من الطلبات المقدمة.

وقال الحقيل، إن هناك زيادة أيضا بطلبات المشاريع المشتركة خصوصا المتعلقة بالمملكة العربية السعودية ورؤية 2030.