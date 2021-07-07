شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الاجتماع الوزارى الخامس لمنتدى غاز المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انعقاد الاجتماع الوزراى الخامس لمنتدى غاز شرق المتوسط، أمس، فى القاهرة بجمهورية مصر العربية وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة به وكانت كالتالى..

1-عقد برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصرى باعتبارة الرئيس الحالى للاجتماع الوزارى لمنتدى غاز شرق المتوسط.

2-حضر الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى، القبرصى و المصرى والفرنسى واليونانى والاسرائيلى والايطالي والاردنى والفلسطينى بالاضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الامريكى كمراقب.

3-أكد أعضاء المنتدى والمراقبون مجدداً على التزامهم باستمرار التعاون نحو تحقيق اهداف المنتدى مع احترام حقوق اعضاء المنتدى فى مواردهم الطبيعية بالتوافق مع القانون الدولى.

4-شهد الاجتماع خطوة هامة وهى توقيع المهندس طارق الملا على اتفاقية المقر الرئيسى لمنتدى غاز شرق المتوسط نيابة عن مصر و اسامة مبارز القائم باعمال الامين العام بالنيابة عن المنتدى.

5- ناقش الاجتماع تطورات انشطة المنتدى ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الاربعة التى تم انشائها خلال الاجتماع الوزراى الرابع فى مارس 2021 والتطور الذى تحقق فى دراسة "الغاز الطبيعى الاقليمى وتوازن العرض والطلب فى سوق الطاقة" والتى تتم حالياً بدعم من الاتحاد الاوروبى.

6- وافق اعضاء المنتدى خلال الاجتماع بالاجماع ورحبوا بطلب البنك الدولى والاتحاد الاوروبى على الانضمام للمنتدى بصفة "مراقب".

7- شهد الاجتماع اطلاق الموقع الالكترونى الرسمى للمنتدى ليكون اول منصة رسمية للمنتدى للتواصل لعرض انشطة المنتدى للعالم اجمع.

8- صدق الاجتماع على اوراق انشاء الامانة العامة للمنتدى.

9- الموافقة على الجدول الزمنى لتعيين الامين العام الدائم والذى سيبدأ فى يناير 2022، بالاضافة إلى ميزانية المنتدى لعامى 2021 و2022.

10- وافق الوزراء على الانشطة القادمة للمنتدى وخارطة الطريق وعقد الاجتماع الوزارى القادم فى القاهرة خلال الربع الاخير من عام 2021.