شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار والأنظار على التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية ومحضر اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ السادس من نيسان/أبريل أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية الفصيلة والكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1826 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1823، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1830، بينما حقق الأدنى له عند 1.1816.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تظهر ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.0% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 6.0 مليار يورو مقابل 6.2 مليار يورو في نيسان/أبريل.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تظهر ارتفاعاً 3.1% مقابل تراجع 0.4% في نيسان/أبريل، وصولاً إلى كشف المفوضية الأوروبية عن توقعاتها الاقتصادية لفصل الصيف والتي تشمل التوقعات الاقتصادية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى عامين مقبلين وتغطي نحو 180 متغيراً.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى نحو 9.30 مليون مقابل 9.29 مليون في نيسان/أبريل، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع معدلات البطالة إلى 5.9% مقابل 5.8% في أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجعها إلى 5.6%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 850 ألف وظيفة مضافة مقابل 583 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 559 ألف وظيفة في أيار/مايو، متفوقة على التوقعات التي أشارت لنحو 725 ألف وظيفة مضافة، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تباطؤ النمو إلى 0.3% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.4% في أيار/مايو.

وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة على الأموال الفيدرالية عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول (120$ مليار شهرياً) لحين احراز "تقدم كبير أخر" في التوظيف والتضخم، ما تم اعتباره آنذاك أنه تهدئة لرد فعل الأسواق الأولى على مراجعة توقعات اللجنة الفيدرالية برفع الفائدة مرتان في 2023.