شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستقبل العزم السلبي– تحليل - 7-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين باستقبال العزم السلبي نتيجة لخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء بالإضافة إلى تسلل المتوسط المتحرك 55 قرب المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 1131.00.

الثبات المستمر دون المقاومة المذكورة سابقا, تشكل العامل الأساسي لتأكيد الاستمرارية السلبية لنبقى بانتظار استهداف السعر قريبا للمستويات السلبية والتي تبدأ من 1035.00 و 980.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1110.00 و 1050.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة