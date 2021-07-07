شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يستأنف الهبوط- تحليل - 7-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر الزوج هجومه السلبي لنلاحظ من الرسم المرفق تسلله مؤخرا دون مستوى 131.10 متحررا بذلك من عائق مهم ليفتح ذلك الباب أمامه لتشكيل تداولات سلبية قوية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك محاولة تسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي لنتوقع تحرره من محور المتوسط المتحرك 55 والوصول مباشرة نحو 129.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 131.10 و 129.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط