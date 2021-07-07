شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين قد يضطر للهبوط التصحيحي-تحليل - 7-7-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية نتيجة لتسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليجبره ذلك على كسر الدعم الإضافي المستقر عند 153.00 مسجلا بذلك بعض الخسائر بوصوله نحو 152.33.

ما سبق, وباستمرار تعرض السعر للضغوط السلبية فإن ذلك قد يزيد من فرص الهبوط خلال الفترة الحالية ليستهدف بذلك مستوى 151.80 وبتجاوزه قد تمتد الخسائر نحو 150.75 وصولا نحو 149.00 خلال الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 153.00 و 151.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات مستوى 154.40